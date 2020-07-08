الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 08-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليبدأ عملية اختراق مستوى 18.38، مما يعزز توقعاتنا باستمرار الاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، ويحتاج السعر لتأكيد الاختراق للاندفاع نحو مستوى 18.93 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 17.90.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.10 والمقاومة 18.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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