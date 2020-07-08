شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية جديدة الآن ليلامس هدفنا الأول 1800.00 ويحاول اختراقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1825.00 ثم 1855.00، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 1760.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1815.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد