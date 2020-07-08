شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية طفيفة في محاولة للابتعاد عن الدعم المحوري 1.1270، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1.1420، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.1340 سيسهّل مهمة تحقيق الهدف المذكور، بينما يمثل الثبات فوق 1.1270 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1200 والمقاومة 1.1380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد