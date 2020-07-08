شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط بعد الارتفاع المفاجئ فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط الارتفاع المفاجئ فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوي 40.33$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.47$، وسجل أعلى مستوي عند 40.71$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.4% إلى مستوي 42.77$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.95$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.22$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 41.06$ للبرميل ،و انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.4% ،بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 43.68$ للبرميل الأعلى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لمخاوف بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،مع ظهور حالات جديدة فى استراليا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.05 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 3 تموز/يوليو، فى رابع زيادة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 539 مليون برميل ، أعلى بنحو 15% من متوسط خمس سنوات ،فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.2 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.