الجنيه الإسترليني يتخلى عن ذروة 3 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويكبح الخسارة ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.
تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2530$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2541 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2567$.
أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2592$.
تحققت تلك المكاسب ، بعدما كرر رئيس الوزراء البريطاني"بوريس جونسون" التزامه بالتوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.
تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا الأداء الضعيف للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الأداء فى ظل تمسك المستثمرين بآمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا ، بالرغم من ارتفاع الإصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة والهند و البرازيل ، حيث ينظر لتلك الدول إنها فى ذروة تفشي الوباء من ثم النجاح فى السيطرة عليه مثل ما حدث فى معظم دول أسيا وأوروبا.
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