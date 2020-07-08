بنك الكويت الوطني يعيد افتتاح فرعه في شركة نفط الكويت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المدير التنفيذي في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني علي حسين

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير كافة الخدمات المصرفية لعملائه بسرعة وسهولة، وبما يضمن الحفاظ على سلامتهم وفق تعليمات الجهات المعنية بشأن إرشادات السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي. وفي هذا الإطار، يُعلن الوطني عن إعادة افتتاح فرعه في شركة نفط الكويت، ليزداد عدد الفروع التي تستقبل العملاء يومياً من الساعة 8:30 صباحاً إلى 1 ظهراً ليصل إلى 35 فرعاً، باستثناء فرع الأڤنيوز- غراند أڤنيو الذي يستقبل العملاء من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً.

ويلتزم بنك الكويت الوطني بتطبيق إرشادات السلامة من قياس درجة حرارة العملاء قبل الدخول إلى الفرع وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، إضافةً إلى تطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعي، حرصاً منه على سلامة العملاء والموظفين.

وسعياً منه لتلبية احتياجات العملاء على اختلاف شرائحهم، عمد بنك الكويت الوطني إلى تخصيص فروع لخدمة العملاء الأفراد وتشمل: المقر الرئيسي، مجمع الوزارات، مطار الكويت الدولي- مبنى الركاب T4، شركة نفط الكويت، الروضة، الدعية، ضاحية عبدالله السالم، الشامية، كيفان، السرة، بيان، جنوب السرة، سلوى، مشرف، الجابرية، صباح الناصر، العارضية، الأندلس، هدية، الرحاب، الصباحية، الرقة، مبارك الكبير، صباح السالم، الجهراء والجهراء التجاري.

فيما تقدم بعض الفروع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات معاً وتشمل: أحمد الجابر، شرق، الغزالي، سينما السالمية، السلام مول - السالمية، الأحمدي، الفنطاس وغراند أڤنيو.

بينما يقدم فرع صبحان خدماته للعملاء الأفراد، الشركات وباقة العامل.

وبهذه المناسبة، أعلن علي حسين، مدير تنفيذي في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلاً: "نحرص دائماً على أن نكون الأقرب لعملائنا وتلبية احتياجاتهم والحرص على راحتهم، ولهذا نعمد إلى افتتاح مزيد من الفروع والذي يتم وفق مساعينا التي تهدف إلى ضمان تقديم خدماتنا لكافة شرائح عملائنا على امتداد كافة محافظات الكويت، وذلك وفق قرارات مجلس الوزراء وتعليمات الجهات المعنية في ذلك الصدد".

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وأضاف حسين "وبالتزامن مع افتتاح مزيد من الفروع، نلتزم في الوطني بتطبيق كافة تعليمات السلطات الصحية فيما يخص إرشادات السلامة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة عملائنا وموظفينا".

وأكد على أن خدمات الوطني متوافرة لكافة عملائه على مدار الساعة من خلال قنوات البنك الإلكترونية وفي مقدمتها خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت والتي تلقى إقبالاً كبيراً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وهو ما يثبت تفوق الوطني في تقديم الخدمات الرقمية وحرصه على التطوير المستمر لقنواته الإلكترونية التي تتكامل مع شبكة فروعه لإثراء التجربة المصرفية للعملاء.

ويقدم بنك الكويت الوطني خدماته المصرفية عبر أجهزة الوطني للسحب الآلي والإيداع النقدي المتوفرة في كافة أنحاء الكويت وذلك من خلال 327 جهاز سحب آلي من ضمنها أكثر من 100 جهاز إيداع نقدي. كما يمكن التواصل مع البنك من خلال قنواته المختلفة مثل خدمة التواصل مع الوطني على 1801801 أو خدمة الوطني عبر WhatsApp على الرقم ذاته، أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، إذ تتم الإجابة على جميع الاستفسارات.

هذا ويحرص البنك على نشر المعلومات والإرشادات الخاصة بكل ما يتعلق بهذه المرحلة من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي @nbkgroup، حيث يعمد البنك أيضاً إلى تقديم محتوى ترفيهياً مميزاً من خلال هذه القنوات، يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.