شكرا لقرائتكم خبر عن 11.5 مليون دينار كلفة تأجيل أقساط القروض للأهلي المتحد الكويتي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف البنك الأهلي المتحد الكويتي عن أن قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، سيؤدي إلى انخفاض أرباحه المرحلة بحدود 11.5 مليون دينار، خلال الربع الثاني من 2020.

وأضاف البنك في بيان لبورصة الكويت، أن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى، سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن بنود حقوق المساهمين بقيمة المبلغ المشار إليه.

وذكر أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021، لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

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وأعلنت يوم الاثنين الماضي 9 بنوك مدرجة ببورصة الكويت، عن الأثر المالي الناتج من قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط القروض في الكويت 6 أشهر أخرى بكلفة تصل لنحو 370 مليون دينار.

وكان المركزي الكويتي قد أصدر، الأحد الماضي، تعميماً يوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

وذكر المركزي أنه بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين، يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة.

يشار إلى أن البنك الأهلي الكويتي عاد لاستقبال العملاء من خلال 11 فرعاً تابعاً له تقع في مواقع استراتيجية لتلبية متطلباتهم، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهرا بعد فترة إغلاق استمرت لعدة أسابيع بسبب جائحة كورونا.