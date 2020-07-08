هيئة أسواق المال الكويتية تلغي أحد التراخيص الاستثمارية الخاصة بـ"بيتك كابيتال"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ألغت هيئة أسواق المال الكويتية الترخيص الممنوح لتأسيس نظام تكامل للاستثمار في قطاع التغذية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار من قبل الهيئة.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن إلغاء الترخيص جاء استناداً لقرار صدر العام الماضي بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لـ"بيتك كابيتال"؛ لتأسيس نظام تكامل للاستثمار في قطاع التغذية والصادر بتاريخ 2 يونيو 2019.
وجاءت عملية الإلغاء تنفيذاً للمادة (5) من القرار المُشار إليه، والتي تقضي بمنح النظام رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال النظام، قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
موضحةً أنه نظراً لعدم استيفاء مدير النظام بالمتطلبات الواردة بالمادة (5) المذكورة فقد تم إلغاء الترخيص لشركة بيتك كابيتال.
وكانت هيئة أسواق المال الكويتية منحت في منتصف فبراير الماضي الموافقة النهائية لشركة بيتك كابيتال للاستثمار - الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" - لترخيص نشاط صانع السوق، وذلك بعد استيفاء الشركة للمعايير والمتطلبات والضوابط التي حددتها الهيئة.
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