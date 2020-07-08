ساما تدعو لإبداء الرأي بشأن مسودة "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، العموم والمُهتمين لإبداء رأيهم في مشروع (مسودة) قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين؛ اعتباراً من تاريخ 7 يوليو 2020م ولمدة 30 يوماً، مؤكدة أَن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل دراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.
وأوضحت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المسودة تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
وقالت إنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة إلى العمل، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يساهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.
وحددت مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ5 ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.
وأشارت إلى أن إصدار هذه القواعد؛ يأتي ضمن جهودها لدعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة، ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبما يتوافق مع دورها في تعزيز الاستقرار المالي.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحت في مطلع الشهر الجاري مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، ومشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي.
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