شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تطلب من الشركات الإفصاح عن الآثار المترتبة على كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حثت هيئة السوق المالية السعودية المصدرين للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية على الإفصاح المستمر عن الآثار المالية المترتبة على أعمالهم ونتائجهم المالية دون تأخير، وذلك بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبحسب بيان للهيئة على موقعها، أوضح "عبدالله بن غنّام"، وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن تفاعل المصدرين للأوراق المالية المدرجة بالإفصاح مباشرة متى ما توفرت لديهم الآثار المالية المترتبة عن أي أحداث جوهرية دون تأخير سيعزز من ثقة المستثمرين بالسوق المالية ويمكّنهم من ممارسة حقوقهم والوصول للمعلومات المالية بما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأضاف: على سبيل المثال قد يكون لجائحة كورونا أثر على أعمال بعض الشركات المدرجة، والعديد من الشركات أعلنت بالفعل عن تأثرها بالجائحة والمأمول من هذه الشركات أن تفصح حال علمها عن أي معلومات بشأن حجم الأثر ونطاقه.

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وأوضح أن ذلك دون الانتظار حتى إصدار القوائم المالية الربعية، وذلك من باب توفير البيانات المستمرة للمشاركين في السوق بشأن التطورات الجوهرية التي يواجهها المصدرون.

وأشار بن غنّام إلى أن الهيئة أعدت نموذجاً استرشادياً لمصدري الأوراق المالية المدرجة وتم تعميمه، ويستهدف مساعدة المصدرين في توفير أكبر قدر من المعلومات وإتاحتها للعموم، من ضمنها تحديد الحدث والأسباب التي أدت إلى تأثر المُصدر بهذا الحدث وتوضيح الأعمال المتأثرة والإجراءات المتخذة أو التي سيتخذها المُصدر لمعالجة أثر الحدث على أعماله.

يشار إلى أن شركة الرياض المالية، أعلنت توقعاتها لأرباح 26 شركة مدرجة بالربع الثاني 2020، حيث توقعت تراجع إجمالي أرباح تلك الشركات إلى 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مقابل 16.45 مليار ريال (4.38 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2019، وبتراجع نسبته 22.2%.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير لها اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أنه من المتوقع أن تحقق الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباح بلغت 431 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل 2.11 مليار ريال خلال الربع الثاني 2019 بنسبة تراجع 79.6%.