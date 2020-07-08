شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يضطر للهبوط المؤقت- تحليل - 8-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج عزمه الإيجابي بهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت باستقراره قرب 121.20, الهبوط الأخير لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد بالاعتماد على ثبات دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 120.90. مما سبق, سنبقى على ترجيحنا الصاعد ولننتظر نجاح السعر بتجميع العزم الإيجابي من جديد ليتمكن بذلك بتشكيل تداولات صاعدة جديدة وليستهدف من خلالها مستوى 121.80 وصولا نحو 122.60 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.00 و 122.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم

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