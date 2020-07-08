شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستأنف الارتفاع-تحليل - 8-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتجاوز المتوسط المتحرك 55 والذي شكّل بدوره حاجز إضافي باستقراره عند 134.55 ليبدأ بتسجيل بعض الأهداف الجديدة بوصوله نحو 135.40, تقديم المؤشرات الرئيسي للعزم الإيجابي يدعونا لترجيح اندفاع السعر قريبا فوق 135.70 ليمكنه ذلك من تجديد الضغط على مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.65 وليشكل ذلك الهدف التالي للميل الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.50 و 135.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد