شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بالارتفاع– تحليل - 8-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على ثباته بشكل إيجابي فوق مستوى 800.00 لنلاحظ من الرسم المرفق بدء تشكيله لموجات صاعدة ليزيد ذلك من فرص تجديده للهجوم الرئيسي الصاعد والمنتظر سابقا. كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50 سيزيد من فرص انجذاب السعر قريبا نحو الحاجز المستقر عند 870.00 وبتجاوزه سيسهل مهمة الوصول نحو المحطات الإضافية والتي تبدأ من 915.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 820.00 و 870.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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