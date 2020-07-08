شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يزحف نحو المقاومة– تحليل -8-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالزحف الإيجابي مستغلا إيجابية مؤشر ستوكاستيك المتمركز حاليا ضمن مستوى تشبع الشراء ليزيد ذلك من فرص وصوله نحو مقاومة القناة الصاعدة والمستقرة عند 2.8050, نذكر بان السيناريو التصحيحي الصاعد قائم على ثبات الدعم المتمركز عند 2.6200 وبأهمية مراقبة تصرف السعر في حال تجاوزه للمقاومة المستهدفة لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7160 و 2.8050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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