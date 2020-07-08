شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار والأنظار على التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن كشف المفوضية الأوروبية عن توقعاتها الاقتصادية لفصل الصيف ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1278، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1274 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1283، بينما حقق الأدنى له عند 1.1265.

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هذا وقد تابعنا أمس الثلاثاء أعرب مفوض التجارة للاتحاد الأوروبي فيل هوجان عن كون بروكسل سيتخذ إجراءات حاسمة ضد واشنطون في حالة عدم أظهر الولايات المتحدة استعداداً لتسوية الخلاف الذي طال أمده حول دعم قطاع صناعة الطائرات، وذلك مع أفادته بأن أمريكا رفضت مقترحات أوروبا لتسوية النزاع القائم وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة العالمية حكمها في أقرب وقت ممكن.

ويذكر أن الخلاف القائم بين الطرفين حول الدعم المقدم لصناعة الطائرات وبالأخص لشركتي إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية والذي اندلع منذ عام 2004، وقد منحت منظمة التجارة واشنطون مسبقاً الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 7.5$ مليار رداً على الدعم المقدم من أوروبا لإيرباص، ومن المتوقع أن تصدر المنظمة بحلول أيلول/سبتمبر حكمها حول الرد الذي يمكن لأوروبا أن تتخذه حيال دعم أمريكا لبوينح.