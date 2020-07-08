شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الرابعة على التوالي مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ العاشر من حزيران/يونيو مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي التحذيرات من كون تفشي فيروس كورونا لم يصل لذروته بعد.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.43% لتتداول حالياً عند 843.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 839.86$ للأونصة، وذلك وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.94 مقارنة بالافتتاحية عند 96.95.

Advertisements

هذا وقد تابعنا أمس الثلاثاء تأكيد المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات المتزايدة، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لنحو 11.5 مليون ولقي 535,759 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، إلى أنه وسط تزايد الإعداد المصابة بكورونا في قارة أمريكا الجنوبية، إعلان بالأمس الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو عن إصابة بالفيروس التاجي عقب ظهور الأعراض عليه قبل يومين، وفي أمريكا الشمالية وبالأخص في الولايات المتحدة التي أعلنت إدارتها بالأمس عن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي على أن أزمة كورونا لا تزال خطيرة وأنها لم تصل لذروتها بعد.