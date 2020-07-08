شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في خمسة أسابيع والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً ومع التطلع للكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 3.2 مليون برميل مقابل 7.2 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.07% لتتداول عند مستويات 40.51$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.48$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 40.62$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.42% لتتداول عند 42.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.81$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.08$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 96.92 مقارنة بالافتتاحية عند 96.95، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 96.88.

هذا وقد تابعنا أمس الثلاثاء أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلاً عن مصادرها المطلعة بأن دولة أنجولا وافقت على الالتزام الكامل بتخفيضات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" بداية من تموز/يوليو الجاري وأنها ستعوض تخلفها السابق عن التزاماتها عبر خفض مستوياتها إنتاجها النفطي بشكل موسع خلال الفترة ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس تأكيد المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات المتزايدة، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لنحو 11.5 مليون ولقي 535,759 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الخميس، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصة لإجمالي 185 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي السادس عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 513 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو نحو 11.0 مليون برميل يومياً، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.