شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,800$ للأونصة مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر 2011 مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال القلق من تزايد أعداد المصابين عالمياً بالفيروس التاجي وبالأخص في قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

في تمام الساعة 04:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.12% لتتداول عند 1,805.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,807.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,809.90$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.96 مقارنة بالافتتاحية عند 96.95.

هذا وقد تابعنا أمس الثلاثاء تأكيد المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات المتزايدة، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لنحو 11.5 مليون ولقي 535,759 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، إلى أنه وسط تزايد الإعداد المصابة بكورونا في قارة أمريكا الجنوبية، إعلان بالأمس الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو عن إصابة بالفيروس التاجي عقب ظهور الأعراض عليه قبل يومين، وفي أمريكا الشمالية وبالأخص في الولايات المتحدة التي أعلنت إدارتها بالأمس عن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي على أن أزمة كورونا لا تزال خطيرة وأنها لم تصل لذروتها بعد.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون بعض كبار المستشارين في إدارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب يدرسون خالياً مقترحات لتقويض ربط دولار هونج كونج بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن تباحث المسئولين الأمريكيين حول خياراتهم لمعاقبة الصين على التحركات الأخيرة لتضيق الخناق على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة مدينة هونك كونج.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب مفوض التجارة للاتحاد الأوروبي فيل هوجان عن كون بروكسل سيتخذ إجراءات حاسمة ضد واشنطون في حالة عدم أظهر الولايات المتحدة استعداداً لتسوية الخلاف الذي طال أمده حول دعم قطاع صناعة الطائرات، وذلك مع أفادته بأن أمريكا رفضت مقترحات أوروبا لتسوية النزاع القائم وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة العالمية حكمها في أقرب وقت ممكن.

ويذكر أن الخلاف القائم بين الطرفين حول الدعم المقدم لصناعة الطائرات وبالأخص لشركتي إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية والذي اندلع منذ عام 2004، وقد منحت منظمة التجارة واشنطون مسبقاً الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 7.5$ مليار رداً على الدعم المقدم من أوروبا لإيرباص، ومن المتوقع أن تصدر المنظمة بحلول أيلول/سبتمبر حكمها حول الرد الذي يمكن لأوروبا أن تتخذه حيال دعم أمريكا لبوينح.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية لها على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".