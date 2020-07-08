شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الفرنك للانخفاض بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، حيث أجرى اختباراً لمستوى 0.9456 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.9351 مبدئياً. نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9456. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9350 والمقاومة 0.9470 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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