شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للمتوسط المتحرك 50 ويحافظ على ثباته فوقه، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج المثلث المتماثل فعالاً، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية لزيارة مستوى 0.7064 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6870 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد