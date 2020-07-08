شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار جانبي – تحليل - 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرّك سعر عقود خام برنت في مسار جانبي كما يظهر بالصورة، ويظهر تداولات ضعيفة مؤخراً، بانتظار الحصول على حافز يساهم بدفع السعر للتحرك في اتجاه واضح، مع الإشارة إلى أن مستويات المقاومة 43.38 والدعم 42.20 تملك مفاتيح الاتجاه التالي.

اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يملك أهداف إيجابية تبدأ عند 45.00، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 40.20 وتمتد إلى 37.86.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي