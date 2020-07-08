شكرا لقرائتكم خبر عن النفط في مسار ضيق – تحليل - 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الجانبي والضيق على تداولات سعر النفط كما يظهر بالرسم البياني، والذي يحوم حول مستوى 40.41، مع الإشارة إلى أن هناك تعارضاً بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.
نشير إلى أن تخطي مقاومة النطاق الجانبي عند 40.80 سيدفع السعر لتحقيق ارتفاعات إضافية تستهدف مناطق 43.05 مبدئياً، بينما كسر 39.65 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 37.60 وتمتد إلى 36.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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