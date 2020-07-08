شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الارتفاع – تحليل - 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة صعوداً بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50 يوم أمس، ليبدأ اختبار مستوى 18.38، بانتظار تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي المتوقع عند 18.93.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، معززاً فرص مواصلة الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 17.90 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.10 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد