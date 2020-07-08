الذهب يقترب من الهدف الأول – تحليل - 08-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ مساء يوم أمس ليصل إلى مشارف الهدف الأول 1800.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أننا نرجّح استمرار الميل الصاعد لتحقيق أهداف إيجابية إضافية تمتد إلى 1825.00 ثم 1855.00.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1760.00 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1815.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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