شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يعود لاختبار المقاومة – تحليل - 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الين اختباراً جديداً لمستوى 107.68 ويحافظ على ثباته دونه، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية واضحة على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 106.44 كمحطة تالية.

نشير إلى أن كسر 107.20 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 107.68 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.60 والمقاومة 108.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط