شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يعود لاختبار المقاومة – تحليل - 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الين اختباراً جديداً لمستوى 107.68 ويحافظ على ثباته دونه، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية واضحة على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 106.44 كمحطة تالية.
نشير إلى أن كسر 107.20 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 107.68 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.60 والمقاومة 108.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يعود لاختبار المقاومة – تحليل - 08-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.