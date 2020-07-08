شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفعّل النموذج الإيجابي – تحليل - 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.2515 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، ليكمل تشكيل نموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي تظهر ملامحه بالصورة ويتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مستهدفاً زيارة مستوى 1.2777 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2515 سيوقف الارتفاع المقترح ويضع السعر تحت ضغط سلبي على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2480 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد