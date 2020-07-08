اليورو يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 08-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار فوق مستوى 1.1270، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّعاً في البيع، مما يدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1420.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1270 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 1.1175 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1200 والمقاومة 1.1380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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