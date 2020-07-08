شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات على تباين في الأداء مع القلق من أن تفشي كورونا لم يصل للذروة بعد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى النيوزيلندية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاعاً اليوم الأربعاء وسط القلق من توالي تزايد أعداد المصابين عالمياً بالفيروس التاجي وبالأخص في قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

هذا وقد تابعنا أمس الثلاثاء تأكيد المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات المتزايدة، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لنحو 11.5 مليون ولقي 535,759 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، إلى أنه وسط تزايد الإعداد المصابة بكورونا في قارة أمريكا الجنوبية تم الإعلان بالأمس عن إصابة الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو بالفيروس التاجي عقب ظهور الأعراض عليه قبل يومين، وفي أمريكا الشمالية وبالأخص في الولايات المتحدة التي أعلنت إدارتها بالأمس عن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي على أن أزمة كورونا لا تزال خطيرة وأنها لم تصل لذروتها بعد.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا التي تقرير التي تطرقت لكون بعض كبار المستشارين في إدارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب يدرسون خالياً مقترحات لتقويض ربط دولار هونج كونج بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن تباحث المسئولين الأمريكيين حول خياراتهم لمعاقبة الصين على التحركات الأخيرة لتضيق الخناق على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة مدينة هونك كونج.

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بخلاف ذلك فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.82 تريليون ين مقابل 0.26 تريليون ين في نيسان/أبريل الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.71 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 821.1 مليار ين مقابل 252.4 مليار ين في نيسان/أبريل.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تسارع النمو في اليابان إلى 6.2% مقابل 4.8% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.0%، وتتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية لشهر حزيران/يونيو.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.06% ليربح 1.02 نقطة ويصل إلى المستوى 1,572.73، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.19% ليخسر 43.14 نقطة ويصل إلى المستوى 22,571.55.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.81% ليربح 38.04 نقطة ويصل إلى المستوى 4,736.17، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.96% ليربح هو لأخر 32.24 نقطة ويصل إلى المستوى 3,377.58.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ 0.65% ليربح 167.90 نقطة ويصل إلى المستوى 26,143.56، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.20% ليخسر 4.24 نقطة ويصل إلى المستوى 2,159.93.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.65% ليخسر 76.28 نقطة ويصل إلى المستوى 11,667.45، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.65% ليخسر هو الأخر 39.32 نقطة ويصل إلى المستوى 5,973.60.