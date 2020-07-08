شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ولاء للتأمين (8060) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 6.58% بما يعادل 0.92 نقطة، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.00.