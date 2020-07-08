شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.79% بما يعادل 0.30 نقطة، ليهاجم مستوى المقاومة 17.00 مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 18.00.
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