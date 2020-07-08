شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ميدغلف للتأمين (8030) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.83% بما يعادل 0.86 نقطة ليغلق السهم عند أعلى مستوى له خلال الجلسة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 22.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.4.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.40.