شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 02-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اتحاد اتصالات (7020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ليحقق خلالها مكاسب بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.20 ومستوى المقاومة 29.30.