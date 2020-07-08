شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يستأنف ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ميفك ريت (4346) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.94% بما يعادل 0.06 نقطة، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 6.39، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 6.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.20 ومستوى المقاومة 6.80.
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