شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشركة الخليجية (8260) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.84% بما يعادل 0.34 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 12.08، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 12.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.70 ومستوى المقاومة 12.98.