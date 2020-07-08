شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.57% بما يعادل 0.06 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.08، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.28 ومستوى المقاومة 11.66.