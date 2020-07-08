شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 11 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.6945 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6947، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6933، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6954.

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هذا وقد تابعنا أمس الثلاثاء قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي والتي تم اتخاذها خلال فعليات اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في السابع من تموز/يوليو الجاري والذي تم الإبقاء خلاله على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر للاجتماع الرابع على التوالي عند 0.25% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وأفاد بيان أسعار الفائدة للمركزي الاسترالي بالأمس بأن الأوضاع قد استقرت مؤخراً والانحدار أصبح أقل مما كان متوقعاً وأن عدم اليقين حيال الوضع الصحي والقوة المستقبلية للاقتصاد يجعل العديد من الأسر والشركات حذرة وأن ذلك يؤثر تباعاً على خطط الاستهلاك والاستثمار، مع التأكيد على عدم بزيادة الفائدة حتى يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل، وسط ثقتهم بأن تضخم ستكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بين 2% و3%.