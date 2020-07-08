شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) قليلاً في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته المستمرة اختراق مستوى المقاومة 7,407.09، ليحقق مكاسب جديدة طفيفة بنسبة بلغت 0.13% بما يعادل 9.94 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يتحرك بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

لذلك تظل توقعاتنا كما هي بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.