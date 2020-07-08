شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 30٫80 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 26 فلس كمستوى أول وذلك خلال الأيام الاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.6 بينما مستوى المقاومة هو 31.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط