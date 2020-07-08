شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 26٫70 فلس، وذلك في ظل استمرار تداول السهم بالقرب من مستوى المقاومة الحالي عند 28 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ ظهور انحراف سلبي، لذلك نتوقع انخفاضا في الأجل القصير لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى أول ثم 22 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.3 بينما مستوى المقاومة هو 27.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط