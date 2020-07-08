شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 365 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 365 فلس، في ظل ارتفاع كبير لكمية التداول، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم القوي عند 300 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 380 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 345.0 بينما مستوى المقاومة هو 362.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سفن (SHIP) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 08-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.