شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 365 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 365 فلس، في ظل ارتفاع كبير لكمية التداول، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم القوي عند 300 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 380 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 345.0 بينما مستوى المقاومة هو 362.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط