شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) الأنظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 176 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 180 فلس كمستوى أول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 160 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 173 بينما مستوى المقاومة هو 180 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد