شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 208 فلس، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشير الى إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة الحالي عند 215 فلس كمستوى أول وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى 228 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 200 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 207 بينما مستوى المقاومة هو 210 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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