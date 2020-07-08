شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أنهى تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 29٫30 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.7 بينما مستوى المقاومة هو 29.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط