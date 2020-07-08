شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD)يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 8٫14 ريال، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 8٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 7٫5 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8٫02 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.31 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد