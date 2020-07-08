شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 0٫745 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل خط "TenkanSen” وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud” مما يشير الى ان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫71 ريال كمستوى أول ثم 0٫64 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫78 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.73 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.76 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط