شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 1٫257 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يصل السهم لمستوى 1٫40 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 1٫28 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.22 وبين مستوى المقاومة هو 1.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد