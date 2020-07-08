شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 1٫257 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يصل السهم لمستوى 1٫40 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 1٫28 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.22 وبين مستوى المقاومة هو 1.33 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 08-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.