شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد تذبذب في الاداء -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5636 نقطة، في ظل استمرار تذبذب الأداء للمؤشر منذ نهاية الشهر الماضي، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 5700 نقطة، والذي في حالة تجازوه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,625 وبين مستوى المقاومة هو 5,652 نقطة
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