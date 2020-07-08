شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 08-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 9243 نقطة، مقتربا من أعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 9259 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 9400 نقطة، والذي يعد الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد السفلي 9000 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,207 وبين مستوى المقاومة هو 9,296 نقطة
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