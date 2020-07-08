شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "وول مارت" يقفز بحوالي 7% بعد أنباء عن خطة اشتراك شبيهة بـ"أمازون برايم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "وول مارت" خلال تعاملات يوم الثلاثاء بشكل حاد عقب أنباء عن أن شركة تجارة التجزئة التقليدية تدرس إصدار نسخة شبيهة بـ"أمازون برايم".



وذكر تقرير نشرته "ريكود" أن "وول مارت" تدرس إصدار نسخة من "أمازون دوت كوم"، وهي عضوية اشتراك للعملاء المميزين تقديم خدمات مبيعات إلكترونية خاصة لهم.

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وأضاف التقرير أن "وول مارت" تتوقع إطلاق خطة العضوية في وقت لاحق هذا الشهر والتي ستوفر خدمات تسليم وتوصيل الطلبات والسلع في نفس اليوم خاصة البقالة وأيضا خصومات كبيرة على الوقود في محطات البنزين التابعة لـ"وول مارت".



وتدرس "وول مارت" فرص رسوم تقدر بحوالي 98 دولار سنوياً على خدمتها الجديدة والتي ستسميها "وول مارت بلس"، وهي رسوم تقل عن نظيرتها التي تفرضها "أمازون" على عضوية "برايم" والتي تقدر بنحو 119 دولارا.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "وول مارت" بنسبة 6.8% وأغلق الجلسة عند 126.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 127.5 دولار وأقل سعر عند 118.2 دولار.