شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات النفط على عكس التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.048 مليون برميل في الأسبوع الماضي بأعلى من توقعات أشارت إلى تراجع قدره 3.7 مليون برميل.



وتراجع مخزون البنزين في نفس الفترة بنحو 1.8 مليون برميل بينما انخفض مخزون المقطرات بحوالي 847 ألف برميل.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء، وهي قراءة تؤثر بشكل كبير في تحركاتت أسعار الخام.